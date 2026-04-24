Terremoto a Creta scossa di magnitudo 5.8 fa tremare l’isola

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha interessato Creta, provocando vibrazioni intense sull’isola. L’evento sismico si è verificato nel primo pomeriggio di oggi e ha causato danni strutturali in alcune zone. Non ci sono ancora notizie di vittime, ma diverse abitazioni sono state evacuate e alcune strade sono state chiuse per motivi di sicurezza. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali ulteriori rischi.

Atene, 24 aprile 2026 - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.8, ha fatto tremare Creta, in Grecia, lo rivela l'USGS (Servizio Geologico degli Stati Uniti), che ha registrato il sisma alle 6:18, ora locale, a una profondità di 12 chilometri, circa 11,5 chilometri a sud-est della città costiera di Lerapetra. Non si segnalano vittime o danni. A inizio marzo una scossa di magnitudo 5.3 aveva colpito la Grecia nord-occidentale, ma non ha causato vittime né danni significativi. A novembre la rivista Scientific Data ha pubblicato uno studio che mostrava come in Grecia fossero state registrate più di 2.000 tracce di faglie sismiche attive. L'arcipelago, è stato colpito da numerose scosse sismiche nel 2025, tra cui un terremoto di magnitudo 5.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 5.8 fa tremare l’isola Notizie correlate Leggi anche: Terremoto a Creta, forte scossa di magnitudo 5.8 al largo della costa meridionale Leggi anche: Terremoto a Ischia: scossa di magnitudo 2.6 rilevata sull’isola napoletana. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Terremoto a Creta: scossa di magnitudo 5.8 sulla costa meridionale; Terremoto a Creta, forte scossa di magnitudo 5.8; Forte scossa di terremoto a Creta, magnitudo 5.9; Terremoto a Creta: violenta scossa di magnitudo 5.8. Terremoto a Creta, scossa 5.8 a 1,5 chilometri a sud-est della città costiera di IerapetraSecondo uno studio pubblicato a novembre sulla rivista Scientific Data, nel Paese sono state registrate più di 2.000 tracce di faglie sismiche attive. L'arcipelago, meta turistica molto popolare, è st ... ilmattino.it Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 5.8 a una profondità di 17 kmUn terremoto di magnitudo 5.8 si è verificato nelle prime ore del mattino di venerdì 24 aprile, alle 6:18 ora locale (le 5:18 ora italiana), vicino a Heraklion, Creta, Grecia, come riportato dal ... corriere.it Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 5.8 a una profondità di 17 km - facebook.com facebook Terremoto a Creta, forte scossa di magnitudo 5.8 x.com