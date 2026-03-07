Terremoto a Ischia | scossa di magnitudo 2.6 rilevata sull’isola napoletana

Nella giornata di oggi sull’isola di Ischia è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6. L’evento sismico è stato rilevato dai tecnici dell’Ingv e si è verificato nel pomeriggio. Finora non sono segnalati danni a persone o strutture, e le autorità continuano a monitorare la situazione. La scossa è stata percepita da alcuni residenti nella zona centrale dell’isola.

Un tremendo risveglio ha colpito l'isola di Ischia nel pomeriggio di oggi, 6 marzo 2026, quando una scossa di terremoto è stata registrata con una magnitudo di 2.6. La notizia è stata immediatamente confermata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha monitorato l'evento sismico attraverso i suoi avanzati sismografi. La scossa è avvenuta alle ore 15:26 ed è stata localizzata a una profondità di 1 km nel cuore dell'isola, precisamente nei pressi del centro abitato. Questo tipo di sisma superficiale viene percepito in modo molto più intenso dalla popolazione, e così è stato per gli abitanti di Ischia. Scossa di terremoto a Ischia: magnitudo 2.6 avvertita in diversi comuni dell'isolaUn pomeriggio di apprensione ha interessato l'isola di Ischia, dove alle 15:26 di venerdì 6 marzo 2026 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6. La scossa è stata avvertita sull'isola del Golfo di Napoli intorno alle 15.30 di oggi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata alle ore 15:26:30 del 6 marzo 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Ischia. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo di 1 km.