Terranuova nella storia Pareggio e sesto posto

Nel match tra Terranuova Traiana e Orvietana finisce a reti inviolate, con il punteggio di 0-0. La partita si è conclusa con il sesto posto in classifica per la squadra di casa, che ha schierato un 3-5-2 con Pagnini tra i pali e Benucci, Saltalamacchia e Senzamici in difesa. La gara è stata disputata senza reti, con alcune sostituzioni nel secondo tempo.