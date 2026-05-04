Terranuova nella storia Pareggio e sesto posto
Nel match tra Terranuova Traiana e Orvietana finisce a reti inviolate, con il punteggio di 0-0. La partita si è conclusa con il sesto posto in classifica per la squadra di casa, che ha schierato un 3-5-2 con Pagnini tra i pali e Benucci, Saltalamacchia e Senzamici in difesa. La gara è stata disputata senza reti, con alcune sostituzioni nel secondo tempo.
TERRANUOVA TRAIANA 0 ORVIETANA 0 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Saltalamacchia, Senzamici; Simonti (24’ s.t. Batignani), Mannella, Cioce, Sesti (37’ s.t. Cardo), Marini (46’ s.t. Lamaj); Iaiunese (21’ s.t. Fantoni), Bruni (21’ s.t. Innocenti). A disposizione: Rosadi, Boccardi, Baldini. Allenatore: Becattini. ORVIETANA (3-4-1-2): Formiconi; Ricci, Berardi, Canini (14’ s.t. Tittocchia); Mauro, Arsenijevic (33’ s.t. Marchegiani), Simic (8’ s.t. Lobrano), Sforza; Tilli (22’ s.t. Citarella); Caon, Nhaga (17’ s.t. Panattoni). A disposizione: Porta, Tronci, Ciavaglia, Savshak. Allenatore: Pascali. Arbitro: Atanasov di Verona (Lorenzon-Popovic) Note: ammonito l’allenatore del Terranuova Becattini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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