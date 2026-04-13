Golf McIlroy vince ad Augusta | sesto Major in carriera nella storia come Woods

Rory McIlroy ha vinto la novantesima edizione del Masters Tournament, disputata presso l’Augusta National Golf Club in Georgia. Con questa vittoria, il golfista irlandese ha conquistato il suo sesto Major in carriera, entrando nella storia insieme a un altro grande campione del passato. La competizione si è svolta sui percorsi del noto club, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Rory McIlroy si è aggiudicato la novantesima edizione del Masters Tournament, disputata sui percorsi dell’Augusta National Golf Club, in Georgia. Rory McIlroy fa la storia ad Augusta. Con il trionfo di oggi, il fuoriclasse nordirlandese entra ufficialmente in una ristretta cerchia di campioni, diventando il quarto golfista nella storia della competizione a ottenere due successi consecutivi, eguagliando così le imprese precedentemente registrate soltanto da Jack Nicklaus, Nick Faldo e Tiger Woods. La giornata conclusiva del torneo è stata caratterizzata da una serrata lotta al vertice. Le prime fasi dell’ultimo giro, infatti, hanno visto una grandissima battaglia per il primo posto che ha coinvolto Cameron Young e Justin Rose, capaci di insidiare almeno temporaneamente McIlroy.🔗 Leggi su Sportface.it

Golf, Rory McIlroy vince il Masters di AugustaSuperando alcune difficoltà iniziali e un brivido nel finale, Rory McIlroy ha vinto il Masters di Augusta, conquistando il suo sesto titolo major e...

Anteprima, pronostico e come guardare Rory McIlroy che tenta di fare la storia ad Augusta2026-04-06 17:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.