Nel match di Serie D, il Terranuova Traiana affronterà l’Orvietana nell’ultima giornata di campionato al Matteini. I biancorossi mirano a mantenere il sesto posto in classifica, mentre gli ospiti cercano punti per evitare i playout. Il tecnico della squadra locale ha dichiarato che desidera chiudere la stagione in modo positivo, mentre il rappresentante dell’Orvietana ha espresso l’obiettivo di ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione.

TERRANUOVA Il Terranuova Traiana scende in campo per l’ultima di campionato di fronte al pubblico amico del Matteini contro un’Orvietana in cerca di tre punti per evitare la lotteria dei playout. Una sfida che si preannuncia ricca di emozioni, visto che sarà anche l’ultima in panchina per Marco Becattini e l’ultima di Donello Resti alla guida della direzione sportiva. Una coppia che, insieme o individualmente, ha contribuito alla crescita del club terranuovese degli ultimi otto anni. Sarà la giornata degli addii – o degli arrivederci – ma restano ancora 90 minuti per cercare di arrivare sempre più in alto mantenendo il sesto posto dietro alle big del girone e chiudere in bellezza la stagione migliore di sempre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: al Matteini arriva l’Orvietana a caccia di punti salvezza ma il tecnico dei biancorossi vuole mantenere il sesto posto. Becattini: "Terranuova, chiudiamo alla grande»

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