Terni pavimentazione pregiata e multe in sequenza | Un problema di uso civico dei concittadini

A Terni sono in corso lavori di ristrutturazione tra via Castelli e largo delle More, nel centro della città. In questa zona si stanno effettuando interventi sulla pavimentazione, che utilizza materiali di alta qualità. Contemporaneamente, si sono verificati diversi sanzionamenti legati a presunti abusi nell’uso di aree pubbliche, suscitando discussioni tra i residenti. Nelle vicinanze sta per essere completato un nuovo complesso commerciale che riqualifica l’ex mercato coperto.