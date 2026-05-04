Terni pavimentazione pregiata e multe in sequenza | Un problema di uso civico dei concittadini
A Terni sono in corso lavori di ristrutturazione tra via Castelli e largo delle More, nel centro della città. In questa zona si stanno effettuando interventi sulla pavimentazione, che utilizza materiali di alta qualità. Contemporaneamente, si sono verificati diversi sanzionamenti legati a presunti abusi nell’uso di aree pubbliche, suscitando discussioni tra i residenti. Nelle vicinanze sta per essere completato un nuovo complesso commerciale che riqualifica l’ex mercato coperto.
Lavori in corso tra via Castelli e largo delle More, nel cuore del centro cittadino. A pochi passi sta per sorgere il nuovo complesso commerciale andando a riqualificare l’ex mercato coperto. In Consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Sergio Anibaldi ha risposto ad un’interrogazione a.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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