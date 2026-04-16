Turista aggredito da baby gang Delorenzi | Episodi non isolati a Cervia problema di sicurezza e degrado del senso civico

Da ravennatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista è stato aggredito mentre cercava di intervenire contro un violento attacco a una coppia, secondo quanto riferito. Nei giorni scorsi, un altro uomo residente in provincia di Sassuolo ha subito un pestaggio. Il responsabile di questa serie di incidenti è stato commentato dal sindaco, che ha definito gli episodi non isolati. La situazione ha portato a evidenziare problemi di sicurezza e degrado del senso civico nella zona.

Aggredito mentre tentava di sventare un brutale attacco ai danni di una coppia. È la testimonianza raccontata da Mino Spano, pugliese di origine, ma residente a Sassuolo, che nei giorni scorsi sarebbe stato a sua volta vittima di un pestaggio. La vicenda, che si sarebbe svolta a Cervia a inizio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Baby gang e degrado, confronto acceso a San Jacopino: “La sicurezza è un nostro diritto”Firenze, 24 febbraio 2026 – Baby gang, microcriminalità e degrado urbano, sono i temi emersi con forza durante l’incontro pubblico promosso dal...

Leggi anche: Cervia, un'altra aggressione di una baby gang: ferito un uomo

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Napoli, baby gang semina il caos a largo Sermoneta: aggredito Francesco Emilio Borrelli; Napoli, molesta una turista con bambino sul bus 182 e ferisce quattro vigili: bloccato; Tenta di scippare una turista: arrestato e rilasciato.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.