Turista aggredito da baby gang Delorenzi | Episodi non isolati a Cervia problema di sicurezza e degrado del senso civico

Un turista è stato aggredito mentre cercava di intervenire contro un violento attacco a una coppia, secondo quanto riferito. Nei giorni scorsi, un altro uomo residente in provincia di Sassuolo ha subito un pestaggio. Il responsabile di questa serie di incidenti è stato commentato dal sindaco, che ha definito gli episodi non isolati. La situazione ha portato a evidenziare problemi di sicurezza e degrado del senso civico nella zona.

Aggredito mentre tentava di sventare un brutale attacco ai danni di una coppia. È la testimonianza raccontata da Mino Spano, pugliese di origine, ma residente a Sassuolo, che nei giorni scorsi sarebbe stato a sua volta vittima di un pestaggio. La vicenda, che si sarebbe svolta a Cervia a inizio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Baby gang e degrado, confronto acceso a San Jacopino: “La sicurezza è un nostro diritto”Firenze, 24 febbraio 2026 – Baby gang, microcriminalità e degrado urbano, sono i temi emersi con forza durante l’incontro pubblico promosso dal... Leggi anche: Cervia, un'altra aggressione di una baby gang: ferito un uomo Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Napoli, baby gang semina il caos a largo Sermoneta: aggredito Francesco Emilio Borrelli; Napoli, molesta una turista con bambino sul bus 182 e ferisce quattro vigili: bloccato; Tenta di scippare una turista: arrestato e rilasciato. Momenti di tensione su un autobus a Napoli, dove un episodio improvviso ha coinvolto una turista e il suo bambino. Un uomo, descritto alto circa due metri, avrebbe molestato la donna sul bus 182 e poi aggredito gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul p - facebook.com facebook #Cronaca Minori, turista aggredita e trascinata per i capelli durante la Via Crucis. Il messaggio del sindaco Andrea Reale x.com