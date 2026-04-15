Via Grande tra rifiuti deiezioni chewingum e chiazze di urina Guarducci FI | Nuova pavimentazione già sporca serve più senso civico

A pochi giorni dal completamento, via Grande si presenta in condizioni di degrado con rifiuti abbandonati vicino ai cestini, chewingum attaccato al suolo, deiezioni canine e chiazze di urina. La nuova pavimentazione, appena installata, appare già sporca e deteriorata. Un rappresentante di un partito politico ha commentato che è necessario un maggiore senso civico per mantenere l’area pulita e decorosa.