Via Grande tra rifiuti deiezioni chewingum e chiazze di urina Guarducci FI | Nuova pavimentazione già sporca serve più senso civico
A pochi giorni dal completamento, via Grande si presenta in condizioni di degrado con rifiuti abbandonati vicino ai cestini, chewingum attaccato al suolo, deiezioni canine e chiazze di urina. La nuova pavimentazione, appena installata, appare già sporca e deteriorata. Un rappresentante di un partito politico ha commentato che è necessario un maggiore senso civico per mantenere l’area pulita e decorosa.
Deiezioni canine e chiazze di urina, rifiuti abbandonati accanto ai cestini, chewingum appiccicati. Uno spettacolo indecoroso che, a pochi giorni - anzi metri - dal suo completamento, offre la nuova pavimentazione di via Grande. Lo fa notare il consigliere di Forza Italia, Alessandro Guarducci.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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