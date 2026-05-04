A Terni, un minorenne è stato fermato con alcune dosi di cocaina e hashish. Durante una perquisizione nella camera della comunità, sono state trovate altre dosi di droga nascoste. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e ha proceduto con gli accertamenti per chiarire i dettagli della vicenda. La vicenda ha coinvolto il giovane e ha portato a ulteriori verifiche sulle modalità di occultamento della droga.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile nascondere droga nella camera della comunità?. Dove sono state rinvenute le dosi extra durante la perquisizione?. Perché l'inseguimento tra i vicoli è degenerato in un sequestro?. Chi dovrà rispondere della sicurezza all'interno della struttura di accoglienza?.? In Breve Sequestrati 11 grammi di cocaina e hashish tra il corpo e la camera.. Perquisizione estesa alla comunità di accoglienza dove risiedeva il minore straniero.. Procura per i minorenni di Perugia dispone il trasferimento a Firenze.. Operazione coordinata tra sezione radiomobile di Terni e stazione di Papigno.. Un minorenne straniero è stato arrestato dai Carabinieri nel centro di Terni dopo un inseguimento a piedi avvenuto la scorsa settimana tra i vicoli della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, fuga e sequestro: fermato minore con cocaina e hashish

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