Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza di Terni | cocaina e hashish per 300mila euro sospetto in fuga

La Guardia di Finanza di Terni ha sequestrato oltre due chilogrammi di droga tra cocaina e hashish, con un valore stimato di circa 300mila euro. Durante l’operazione, un sospetto è riuscito a fuggire prima dell’arresto. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotte dalle forze dell’ordine nella zona.

La Guardia di Finanza di Terni ha messo a segno un importante intervento nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre due chilogrammi di droga tra cocaina e hashish.L’operazione è stata condotta dal Gruppo locale delle Fiamme Gialle nell’ambito delle attività di.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Notizie correlate

Maxi sequestro da oltre 4 milioni di euro: beni e società tra Perugia e Arezzo nel mirino della Guardia di FinanzaColpisce anche AREZZO la vasta operazione condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia – G.

San Felice Circeo, maxi sequestro di droga: 30 chili tra hashish, marijuana e cocainaIn particolare lo stupefacente, il materiale e l’arma sono stati individuati all’esito di una perquisizione domiciliare nell’abitazione riconducibile...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Maxi sequestro di cocaina; Maxi sequestro a Parma: 8,4 chili di cocaina e 41mila euro nascosti in auto, tre arresti; In un garage di Sarnico 110 kg di cocaina. Arrestato il custode 22enne di Grumello; Maxi sequestro di Snus a Torpignattara: 300 chili di tabacco vietato trovati in un minimarket.

Maxi sequestro della Finanza: 8,4 chili di cocaina in auto, la droga anche per Marche e AbruzzoUtilizzavano cellulari criptati e annunciavano ai clienti consegne di ?prosciutti?, ?birre?, ?galline? e ?pane?, ma in realtà trasportavano cocaina. La guardia di Finanza di Parma ha arrestato tre cor ... veratv.it

Cocaina, pistola e contanti nascosti: arrestati due fratelli, l’operazione tra le province di Pisa e FirenzePontedera, 23 aprile 2026 - Maxi sequestro di droga e armi nel pisano, dove i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Firenze, insieme ai colleghi di Pisa, hanno arrestato due ... lanazione.it

Guardia di Finanza Benevento: Concluso il corso BLSD per 66 militari in collaborazione con la Croce Rossa. Formazione su rianimazione e uso del defibrillatore. - facebook.com facebook

Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Enna #NoiconVoi x.com