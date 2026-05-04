Terni inseguimento in centro | minorenne in fuga bloccato con la cocaina

Un inseguimento a piedi nel centro di Terni si è concluso con l’arresto di un minorenne straniero. Durante il tentativo di fuga, il ragazzo è stato bloccato e trovato in possesso di cocaina. L’intera operazione si è svolta nelle strade principali della città, coinvolgendo le forze dell’ordine che hanno intercettato il giovane poco dopo aver notato comportamenti sospetti. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’arresto è stato ancora comunicato.

Movimentato inseguimento a piedi tra le vie del centro di Terni si conclude con l’arresto di un minorenne straniero. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della sezione radiomobile di Terni insieme ai colleghi della stazione di Papigno. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana quando una.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Beccato a spasso con la cocaina, tenta la fuga ma viene bloccato e denunciatoLa Polizia di Stato ha denunciato, nei giorni scorsi, un 24enne di Caserta per possesso di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Inseguimento in centro a Bollate, il cileno in fuga preso a Milano con un complice, soldi e gioielliCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terni: folle fuga al volante di auto storica finisce in via Mazzini con incidenti e danni; Terni, incidente nella notte: Alfa Romeo Giulia contro auto in sosta e un albero; Terni, in fuga con l'auto d'epoca si schianta contro una vettura in via Mazzini: 24enne in ospedale, feriti due carabinieri; Terni, tentato furto in villa: arrestato 23enne dopo inseguimento dei Carabinieri. Terni, in fuga con l'auto d'epoca si schianta contro una vettura in via Mazzini: 24enne in ospedale, feriti due carabinieriTERNI - Completamente ubriaco e in fuga dai carabinieri alla guida di un’auto immatricolata negli anni settanta si schianta contro una vettura nuova di zecca in sosta lungo via Mazzini ... ilmessaggero.it Terni – Spaccio di cocaina in pieno centro, 24enne arrestataTra le gambe aveva un borsello aperto contenente numerose banconote, poi quantificate in oltre mille euro in contanti TERNI – Una donna di 24 anni è stata a ... etrurianews.it NARNI, VINCE LA STIRICA CORSA ALL’ANELLO PER LA QUARTA VOLTA CONSECUTIVA LUCA PATERNI DEL TERZIERE FRAPORTA Cortese concessione di Narnionline - facebook.com facebook