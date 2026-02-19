Terni arrestato minorenne | droga soldi carte di credito e cellulari ritrovati nel centro di accoglienza

Lo scorso venerdì 13 febbraio, i carabinieri di Terni hanno arrestato un minorenne, trovandolo con droga, soldi, carte di credito e cellulari nel centro di accoglienza. La sua presenza è stata notata durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e oggetti rubati. Il ragazzo, di 17 anni, è stato fermato e portato in caserma. Gli investigatori stanno ora verificando altri dettagli legati alla sua attività illecita. La vicenda ha suscitato molto interesse tra gli abitanti della zona.

Il diciassettenne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica, portato al Centro di Prima Accoglienza di Firenze Un diciassettenne è stato arrestato dai carabinieri di Terni lo scorso venerdì 13 febbraio, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, infatti, i militari hanno eseguito una perquisizione all’interno di un centro di accoglienza del territorio. Una volta approfondito il controllo, hanno rinvenuto undici dosi di cocaina, un ‘sasso’ della medesima sostanza, la somma di 1.🔗 Leggi su Ternitoday.it

