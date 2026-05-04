Terni congresso regionale sul futuro dell’oftalmologia | innovazione terapie avanzate e nuove frontiere della chirurgia oculare

Sabato 9 maggio, presso la sede di Affidea S.r.l. a Terni, si terrà un congresso regionale dedicato all’oftalmologia. L’evento, che si svolgerà dalle 9 alle 14, avrà come tema principale le novità terapeutiche, la diagnostica avanzata e le nuove strategie di trattamento nel campo della cura dell’occhio. La riunione riunisce professionisti e specialisti interessati alle ultime evoluzioni e alle tecnologie emergenti nel settore.

Un congresso regionale sul futuro dell’oftalmologia. La location di Affidea S.r.l. di Terni ospiterà l’evento in programma sabato 9 maggio (dalle 9 alle 14), denominato ‘Novità terapeutiche in oftalmologia: diagnostica avanzata e nuove strategie di trattamento’. Un importante appuntamento.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate "Nuove frontiere della traumatologia sportiva. Dagli ortobiologici alla chirurgia"Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Ti aspettiamo il 9... Rotary Fiorenzuola, innovazione e sanità: le nuove frontiere dell’ematologiaSerata di grande partecipazione e contenuti al Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, presieduto da Rinaldo Onesti, che ha accolto oltre 40 ospiti presso la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Umbria Civica a congresso: tutti i nomi della nuova struttura organizzativa; Umbria Civica ufficializza la nuova struttura organizzativa: ecco i nomi dei nuovi vertici e dei coordinatori territoriali; Umbria Civica rinnova la guida: ecco la nuova segreteria regionale e i coordinatori territoriali; Uila Umbria, Marcaccioli segretario della categoria dell’agroalimentare: Combattiamo la precarietà. Umbria Civica si riorganizza: ecco i nomi dei nuovi vertici e dei coordinatori territorialiIl congresso regionale ha eletto Nilo Arcudi segretario, Alessandro Villarini e Andrea Di Fino segretari provinciali. Costituita anche la consulta degli amministratori ... perugiatoday.it Terni. Urologia, convegno nazionale sull'ipertrofia prostatica benignaL’urologia è centro di eccellenza all’ospedale di Terni. I dati regionali relativi agli anni 2023-2024 sull’attività chirurgica oncologica in Umbria dicono che la struttura sanitaria ha la più alta ... ilmessaggero.it A Terni i Vigili del Fuoco salvano un capriolo caduto in un canale. L'intervento in un corso d'acqua nel comune di Narni. #ANSA - facebook.com facebook #Terni, l’ #amore e il #lavoro per gli #animali in ‘La parte che non avevo previsto’ x.com