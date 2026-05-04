Hera guida il settore ESG | punteggio record nel Dow Jones Index

Hera ha ottenuto un punteggio record nel Dow Jones Index, distinguendosi nel settore ESG. La società ha superato la media di settore di 46 punti, grazie a strategie specifiche che hanno contribuito a generare il 60% del margine operativo. Questi risultati evidenziano l’attenzione dell’azienda alle pratiche sostenibili e alle performance ambientali, sociali e di governance. La posizione in classifica riflette un percorso mirato a integrare criteri ESG nelle proprie attività.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Hera a superare la media di settore di 46 punti?. Quali strategie hanno permesso di generare il 60% del margine operativo?. Perché il modello di gestione della biodiversità influenza i servizi locali?. Chi beneficerà concretamente della nuova strategia di inclusione sociale del Gruppo?.? In Breve Punteggio ESG di 83 su 100 contro la media di settore di 37.. Attività a valore condiviso generano il 60% del MOL totale nel 2025.. Target di margine operativo lordo sostenibile fissato al 68% entro il 2029.. Top 10 mondiale nel FTSE Diversity Inclusion Index secondo FTSE Russell..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hera guida il settore ESG: punteggio record nel Dow Jones Index Notizie correlate Wall Street: il tech spinge il Nasdaq, Dow Jones in affannoLe borse americane mostrano segnali contrastanti nella sessione di apertura di questo sabato 11 aprile 2026, con un Nasdaq che registra una crescita... Pirelli trionfa con S&P Dow Jones: è leader mondiale nella sostenibilità? Cosa scoprirai Come ha fatto Pirelli a superare di oltre 40 punti la media? Quali pilastri industriali hanno permesso questo distacco dai... Contenuti e approfondimenti Hera entra nel Dow Jones Best in Class Index: E’ la multiutility più sostenibile al mondoPer il sesto anno consecutivo il gruppo è incluso nell’indice internazionale che seleziona le aziende quotate con le migliori performance ambientali, sociali ... bologna.repubblica.it Hera è la multiutility più sostenibile al mondo per il sesto anno consecutivoPer il sesto anno consecutivo il Gruppo Hera entra nel Dow Jones Best-in-Class Europe e World Index e si conferma la Multi & Water Utility più sostenibile al mondo secondo S&P Global ... bolognatoday.it