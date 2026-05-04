Termini Imerese progetto tra teatro e cinema per l’educazione emotiva | conclusa la seconda fase

Da palermotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata completata la seconda fase del progetto “Il viaggio tra i sentieri delle emozioni”, avviato alcuni mesi fa e rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo statale “Tisia di Imera” a Termini Imerese. Il percorso, che combina elementi di teatro e cinema, si propone di promuovere l’educazione emotiva tra i giovani partecipanti. La fase conclusiva ha visto coinvolti gli studenti nelle attività previste, senza ulteriori dettagli su sviluppi o risultati.

Si è conclusa la seconda fase del progetto “Il viaggio tra i sentieri delle emozioni”, percorso che da mesi coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo statale “Tisia di Imera”. La dirigente scolastica Nina Raineri, il corpo docente e gli operatori.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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