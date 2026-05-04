Termini Imerese progetto tra teatro e cinema per l’educazione emotiva | conclusa la seconda fase

È stata completata la seconda fase del progetto “Il viaggio tra i sentieri delle emozioni”, avviato alcuni mesi fa e rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo statale “Tisia di Imera” a Termini Imerese. Il percorso, che combina elementi di teatro e cinema, si propone di promuovere l’educazione emotiva tra i giovani partecipanti. La fase conclusiva ha visto coinvolti gli studenti nelle attività previste, senza ulteriori dettagli su sviluppi o risultati.

Si è conclusa la seconda fase del progetto “Il viaggio tra i sentieri delle emozioni”, percorso che da mesi coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo statale “Tisia di Imera”. La dirigente scolastica Nina Raineri, il corpo docente e gli operatori.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Casa del Cinema e delle Arti di Acerra, 11.000 studenti e 500 docenti nel progetto di educazione al cinemaScuola: 11000 studenti e 500 docenti nel progetto di educazione al cinema promosso dalla Casa del Cinema e delle Arti di Acerra. Amministrative a Termini Imerese, l'Udc propone la candidatura a sindaco di Francesco GiuntaGià consigliere comunale e sindaco, Giunta porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza della città, unite a una forte sensibilità... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni a Termini Imerese, depositata la lista del Movimento 5 Stelle: tutti i candidati al Consiglio comunale; Termini Imerese, il M5S presenta la lista a sostegno di Maria Terranova: Squadra giovane e a maggioranza femminile -; Varchi intelligenti e lettori targa: ecco il maxi piano per i porti della Sicilia Occidentale; Dissalatori in Sicilia, tempi più lunghi. Sentenza Ue frena i progetti. Termini Imerese, progetto tra teatro e cinema per l’educazione emotiva: concluse le riprese di un cortometraggioSi è conclusa la seconda fase del progetto Il viaggio tra i sentieri delle emozioni, percorso che da mesi coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo […] ... blogsicilia.it Termini Imerese, l’Associazione Termini d’Arte organizza la XIII Edizione del Premio nazionale di poesia HimeraL’Associazione Culturale Termini d’Arte, con il Patrocinio gratuito del Comune di Termini Imerese e dell’Accademia di Sicilia, organizza la XIII Edizione del Premio nazionale di poesia Himera con u ... esperonews.it Verso le amministrative 2026, ecco tutti i candidati a Termini Imerese - I NOMI -> I dettagli nel primo link dei commenti - facebook.com facebook