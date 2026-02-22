Amministrative a Termini Imerese l' Udc propone la candidatura a sindaco di Francesco Giunta

Maurizio Lo Galbo e Paolo Franzella promuovono la candidatura di Francesco Giunta come sindaco di Termini Imerese, motivando la scelta con la sua esperienza nel settore commerciale. La proposta nasce dalla volontà di rafforzare il centrodestra e migliorare i servizi cittadini, soprattutto nelle aree più deboli. La coalizione sta definendo gli ultimi dettagli della lista e si aspetta un riscontro positivo dai cittadini nelle prossime settimane. La campagna elettorale si avvicina rapidamente.

Già consigliere comunale e sindaco, Giunta porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza della città, unite a una forte sensibilità sociale e a una visione politica centrata sulla persona e sulla comunità. "Noi dell'Udc proponiamo la candidatura di Giunta e lo sosteniamo proprio per questi suoi valori. Siamo convinti che la sua candidatura rappresenti una grande opportunità per Termini Imerese e per i suoi cittadini. Invitiamo tutto il centrodestra a sostenerlo e a unirsi a noi in questo progetto di rinascimento per la città di Termini Imerese".