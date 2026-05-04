Terminati i lavori di restauro sulla facciata del ' Vivante' di Bari | Recuperata storia della città

Dopo un periodo di lavori di restauro, è stata aperta al pubblico la facciata dell’Istituto “Cesare Vivante” situato in piazza Diaz, sul lungomare di Bari. Gli interventi hanno riguardato il ripristino della superficie esterna dell’edificio, che si affaccia sulla zona centrale della città. La riqualificazione ha coinvolto la parte architettonica dell’edificio, contribuendo a rinnovare l’aspetto della zona circostante.

Dopo un lungo cantiere di restauro è stata inaugurata la rinnovata facciata dell’Istituto “Cesare Vivante”, in piazza Diaz, sul lungomare di Bari. Il cantiere, finanziato dalla Città Metropolitana con un investimento di 280 mila euro, ha restituito alla città uno dei prospetti più iconici del.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari, torna il volto storico del Vivante: finiti i lavori sulla facciata? Cosa scoprirai Come cambierà l'impatto del restauro sul lungomare barese? Chi parteciperà all'incontro ufficiale con il Sindaco in piazza Diaz?... Restauro Palazzo Bastogi, nuovi lavori sulla facciata sinistraFIRENZE – Il restauro di Palazzo Bastogi, storica sede dell’Archivio Storico del Comune di Firenze in via dell’Oriuolo, entra nella sua fase... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Montirone, terminati i lavori di ripristino delle rogge Gheda e Molinara; Capoterra, terminati i lavori in via Primo maggio: Pronti ad accogliere Sant’Efisio - L'Unione Sarda.it; Foto: Montirone, terminati i lavori di ripristino delle rogge Gheda e Molinara; Parco del mare, nove chilometri di passeggiata e nuove dune: lavori terminati in tre anni. Gavia, conclusi i lavori dopo i nubifragi: abitato messo in sicurezzaRipristinato il reticolo idrografico, realizzate nuove opere di drenaggio e difesa e sistemata la viabilità danneggiata: terminati gli interventi per ... redacon.it Torrente Garzetta di Costalunga: terminati i lavori di regimazione idraulicaTorrente Garzetta di Costalunga: terminati i lavori di regimazione idraulica. Avevano preso il via alla fine del 2024. primabrescia.it Seduta congiunta commissioni bilancio e sanità: 'lavori contratto principale terminati' - facebook.com facebook