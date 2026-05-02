Bari torna il volto storico del Vivante | finiti i lavori sulla facciata

A Bari, sono terminati i lavori di restauro sulla facciata del volto storico del Vivante, riqualificando un elemento che da tempo caratterizza il lungomare. L'intervento ha riguardato la manutenzione e il restauro delle superfici esterne dell'edificio, con l’obiettivo di conservare l’aspetto originale. Domani, in piazza Diaz, si terrà un incontro ufficiale con il Sindaco, al quale parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni e alcuni cittadini interessati ai lavori di ristrutturazione.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'impatto del restauro sul lungomare barese?. Chi parteciperà all'incontro ufficiale con il Sindaco in piazza Diaz?. Perché gli studenti svedesi sono coinvolti in questo evento scolastico?. Quali nuovi progetti internazionali nasceranno grazie alla nuova facciata?.? In Breve Incontro in piazza Diaz 10 lunedì 4 maggio con docenti e studenti svedesi.. Restauro finanziato dalla Città metropolitana di Bari su progetto di Pietro Favia.. Partecipazione di Giovanni Camporeale e Marco Bronzini alla consegna ufficiale dei lavori.. L'edificio storico del 1934 torna a dialogare con il paesaggio del lungomare.. Lunedì 4 maggio alle ore 08:30, il Sindaco metropolitano Vito Leccese si recherà in piazza Diaz 10 per celebrare il completamento dei lavori presso l’Istituto Cesare Vivante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, torna il volto storico del Vivante: finiti i lavori sulla facciata Notizie correlate Bari a fianco dell'Ucraina nel quarto anniversario dall'invasione: bandiera sulla facciata del ComuneIl sindaco Vito Leccese ha deposto dei fiori dei colori della bandiera ucraina ai piedi della statua di San Nicola nella piazza della Basilica... A Fossacesia via all'intervento di riqualificazione del palazzo municipale: lavori sulla facciata e negli spazi interniLa giunta comunale di Fossacesia ha dato il via libera all’iter per la riqualificazione del palazzo municipale, sede centrale dell’attività... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bari, il Cesare Vivante ritrova il suo volto storico; Bari, al via la manutenzione delle fontane ornamentali: torna in funzione la vasca di corso Cavour; Barifornia cambia il volto della costa barese: il mare torna a essere vissuto tutto l’anno; Uccise il compagno di stanza nella Rsa, a Bari 88enne prosciolto per vizio di mente. Bari, torna il difensore Mantovani. Dal Mantova arriva anche ArtioliBari prosegue nel potenziamento della rosa per la seconda parte della stagione, annunciando due nuovi arrivi a ridosso della chiusura del mercato. Il club biancorosso ha infatti perfezionato due ... lagazzettadelmezzogiorno.it Avellino-Bari, il pronostico: playoff contro salvezzaA seguire (ore 21.00) sarà la volta di Avellino-Bari, match interessante in chiave qualificazione playoff (gli irpini sono al momento fuori dagli spareggi per un punto) e in chiave salvezza (i puglies ... tuttosport.com Il primo volo diretto da New York City della United è atterrato questa mattina alle 6,20 all’Aeroporto di Bari. Collegherà il capoluogo pugliese alla Grande Mela fino al prossimo autunno - facebook.com facebook Treni bloccati sulla linea adriatica in Abruzzo, problemi alla linea elettrica. Fermi i Frecciarossa Venezia-Lecce e Milano-Bari e Intercity Bolzano-Bari #ANSA x.com