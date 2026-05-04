Terapie per l’autismo contributi alle famiglie

Il Comune di Recanati ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi economici alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa fa parte delle attività dell’Ambito territoriale sociale 14 e mira a fornire supporto alle famiglie coinvolte. Le domande possono essere presentate entro una data stabilita e i fondi sono destinati a sostenere le terapie e le esigenze dei soggetti autistici.

Il Comune di Recanati ha aperto il bando per l’assegnazione di contributi economici destinati alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico, iniziativa che rientra nelle attività dell’ Ambito territoriale sociale 14. Le risorse serviranno a rimborsare, totalmente o in parte, le spese per trattamenti educativi e riabilitativi effettuati tra il primo novembre 2024 e il 31 ottobre 2025. L’obiettivo è alleggerire il peso che grava sulle famiglie, garantendo l’accesso a interventi qualificati. Tra le spese ammissibili interventi educativi a orientamento cognitivo-comportamentale, supervisioni specialistiche, trattamenti psicologici strutturati, terapie logopediche e psicomotorie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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