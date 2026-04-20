Domande per contributi a malati oncologici | 200 mila euro destinati alle famiglie abruzzesi

È stato pubblicato un avviso in Abruzzo che permette alle famiglie con un membro malato di cancro di richiedere un contributo economico. Le domande possono essere presentate fino al 22 giugno e il totale messo a disposizione è di 200 mila euro. La misura mira a sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare questa situazione, con un procedimento aperto a quanti rispettano i requisiti indicati dall’assessorato alle Politiche sociali.

Al via domande per contributi a malati oncologici in Abruzzo: il nuovo avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali stabilisce che fino al 22 giugno è possibile presentare domanda per ottenere un contributo economico se all’interno del nucleo famigliare è presente un componente.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Domande per contributi a malati oncologici: 200 mila euro per le famiglie abruzzesiAl via domande per contributi a malati oncologici in Abruzzo: il nuovo avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali stabilisce che fino... Leggi anche: Soldi per associazioni e enti in Carnia: 385 mila euro di contributi, domande aperte Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 'Mi prendo cura', aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai contributi annualità 2026; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Contributi per la frequenza dei servizi alla prima infanzia: scadenza domanda 15 maggio 2026; Contributi centri estivi 2026. Bonus nuovi nati 2026 | Via alle domande per ricevere 1.000€ di contributoInvio delle domande online già possibile con il bonus nuovi nati 2026. Ecco qui l'iter per inviare le istanze e con i requisiti necessari ... ilsussidiario.net Bonus natalità 2026: al via le domande, 1000 euro a famigliaÈ ufficialmente partita la fase operativa del bonus nuovi nati 2026, il contributo economico destinato alle famiglie per sostenere le spese legate alla ... ilsipontino.net Sociale, al via domande per contributi a malati oncologici - facebook.com facebook Le domande più frequenti sono su come costruire l’Europa. Su Gaza e Israele molte domande certo x.com