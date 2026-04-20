Domande per contributi a malati oncologici | 200 mila euro destinati alle famiglie abruzzesi

Da chietitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato un avviso in Abruzzo che permette alle famiglie con un membro malato di cancro di richiedere un contributo economico. Le domande possono essere presentate fino al 22 giugno e il totale messo a disposizione è di 200 mila euro. La misura mira a sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare questa situazione, con un procedimento aperto a quanti rispettano i requisiti indicati dall’assessorato alle Politiche sociali.

Al via domande per contributi a malati oncologici in Abruzzo: il nuovo avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali stabilisce che fino al 22 giugno è possibile presentare domanda per ottenere un contributo economico se all’interno del nucleo famigliare è presente un componente.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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