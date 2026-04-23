Contributi per l’autismo | rimborsi fino a 5mila euro per le famiglie Come e quando fare domanda
Sono stati aperti i termini per richiedere contributi economici destinati alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico. I rimborsi possono arrivare fino a 5.000 euro e sono rivolti a chi intende sostenere spese specifiche legate a questa condizione. Le famiglie interessate devono presentare la domanda entro le scadenze previste, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ufficiali.
ANCONA - Sono aperti i termini per richiedere contributi economici destinati alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico. Il Comune di Ancona eroga il beneficio per rimborsare le spese sostenute tra il 1° novembre 2024 e il 31 ottobre 2025 per operatori specializzati che.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Bonus moto e motorini, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e come fare domandaPartiranno da oggi, mercoledì 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli.
Bonus moto e motorini al via, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e come fare domandaPartiranno da oggi, mercoledì 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Autismo: aumentano strutture e risorse, piano triennale della Regione; Lions club Piacenza Host sempre al fianco di Oltre l’autismo; Piano regionale autismo: in aumento i posti nella provincia dell'Aquila; Autismo, appello Apri: Spente le luci del 2 aprile torna il silenzio. Servono soluzioni concrete.
Primavera di solidarietà per il Centro Autismo di Nizza: raccolti oltre 30mila euroImportanti contributi solidali dalle due iniziative di primavera per Associazione Autismo, la onlus che gestisce il Centro diurno per l’autismo di Nizza di Sicilia, a sostegno della struttura e dei ... sikilynews.it
Autismo. Votato incremento del contributo alle famiglieVoto all’unanimità in Commissione Sanità del Consiglio regionale. Un effettivo sostegno alle famiglie, nell’auspicio che si possa arrivare ad aumentare le risorse in Bilancio, così la presidente ... quotidianosanita.it
# **Gestione separata INPS: perché anche con redditi bassi potresti dover pagare i contributi ** [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/04/gestione-separata-inps-redditi-bassi.html](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/04/g - facebook.com facebook
Resistenza, il ministero taglia i contributi per i memoriali x.com