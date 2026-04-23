Contributi per l’autismo | rimborsi fino a 5mila euro per le famiglie Come e quando fare domanda

Sono stati aperti i termini per richiedere contributi economici destinati alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico. I rimborsi possono arrivare fino a 5.000 euro e sono rivolti a chi intende sostenere spese specifiche legate a questa condizione. Le famiglie interessate devono presentare la domanda entro le scadenze previste, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ufficiali.