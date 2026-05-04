Teramo | la Prefettura si sposta in viale Mazzini per il sisma

La Prefettura di Teramo si trasferirà temporaneamente in viale Mazzini a causa dei lavori di ristrutturazione legati al sisma. Durante questo periodo, gli uffici resteranno operativi nella nuova sede, garantendo l’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini. La riorganizzazione temporanea interesserà le modalità di accesso e di ricevimento delle pratiche, ma non fermerà le attività istituzionali. I cittadini saranno informati sulle modalità di contatto e sugli orari di apertura.

? Cosa scoprirai Dove si troveranno gli uffici della Prefettura durante i lavori?. Come cambieranno i servizi pubblici per i cittadini di Teramo?. Chi ha finanziato i lavori di adeguamento sismico del palazzo?. Quando la Prefettura potrà finalmente tornare nella sua sede storica?.? In Breve Trasloco verso l'ex Consorzio Agrario previsto per circa dieci giorni. Fondi stanziati dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016. Intervento necessario dopo la fine della permanenza studenti Delfico. Obiettivo finale riunificazione uffici con sede in Corso Porta Romana. Da oggi 4 maggio iniziano i lavori per spostare gli uffici della Prefettura di Teramo da Corso San Giorgio verso la sede dell’ex Consorzio Agrario in viale Mazzini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo: la Prefettura si sposta in viale Mazzini per il sisma Notizie correlate Massimo Giletti, tensioni a Viale Mazzini: il rinnovo del contratto non è più così scontatoAria di tempesta su Viale Mazzini, e questa volta al centro della bufera c’è Massimo Giletti. Teramo, stop all’acqua martedì: lavori tra viale Crispi e Gammarana? Cosa scoprirai Quali vie specifiche saranno colpite dal blocco idrico martedì? Come influirà l'intervento sulla gestione delle scorte domestiche?... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: CPOSP - Giro D' Italia; Teramo, definito il dispositivo di sicurezza per il passaggio del Giro d’Italia 2026; Movida e attività sulla costa: riunione in questura con le associazioni di categoria; Giro d’Italia 2026, al via la macchina organizzativa sulla costa teramana. Prefettura di Teramo, uffici in trasferimentoVerranno trasferiti in viale Mazzini, nella sede dell'ex Consorzio Agrario: il trasloco durerà una decina di giorni ... ekuonews.it Violenza genere, protocollo prefettura Teramo-Camera commercioUn protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere è stato siglato questa mattina a Teramo, tra la prefettura di Teramo e la Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia. ansa.it Il tribunale di Teramo ha disposto il sequestro preventivo per 7 immobili situati nel comune di San Benedetto del Tronto, del valore complessivo di 1.418.955 euro #abruzzo #Cronaca - facebook.com facebook Teramo, al casello mancano 10 centesimi: cartella da 3,10 euro #teramo x.com