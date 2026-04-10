Massimo Giletti tensioni a Viale Mazzini | il rinnovo del contratto non è più così scontato

A Viale Mazzini si sono create tensioni intorno al rinnovo del contratto di Massimo Giletti, con voci di discussioni e incontri tra i vertici dell’azienda e il conduttore. La trattativa non sembra ormai scontata e si stanno valutando le prossime mosse. La questione ha suscitato attenzione nell’ambiente televisivo, ma al momento non ci sono comunicati ufficiali riguardo all’esito della situazione.

Aria di tempesta su Viale Mazzini, e questa volta al centro della bufera c’è Massimo Giletti. Il conduttore de Lo Stato delle Cose non ha nascosto il proprio disappunto per la chiusura anticipata del programma, ma la realtà dei fatti racconta una storia un po’ diversa da quella che il presentatore sembra voler far passare. Come già anticipato, la durata della trasmissione – giorno di messa in onda compreso – era stata concordata con la Rai sin dall’inizio della stagione televisiva. E non è tutto: il programma è stato persino prolungato oltre Pasqua, includendo gli Speciali che Giletti, in base al contratto firmato due anni fa con la tv pubblica, avrebbe dovuto realizzare a fine stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Massimo Giletti, tensioni a Viale Mazzini: il rinnovo del contratto non è più così scontato Giletti, problemi in Rai: a rischio il rinnovo del contrattoLo Stato delle cose potrebbe non essere rinnovato: a giugno scade il contratto in Rai a Massimo Giletti e sembra che nessun dirigente abbia preso a... Leggi anche: Polemiche sul contratto in Rai da social media manager per la figlia del marito di Tommaso Cerno. Lui: “Fake news contro di me”. Viale Mazzini smentisce Temi più discussi: Frecciata di Massimo Giletti alla Rai sulla chiusura di Lo stato delle cose, risposta piccata dell'azienda; Garlasco, tensione in studio a Lo Stato delle Cose: Il caso verso la svolta; Giletti e il rinnovo con la Rai, per farlo occorre essere in due. Tensioni tra i corridoi di viale Mazzini. Il retroscena; Garlasco, tensione alle stelle tra De Rensis e Garofano da Giletti: Fa paura alla formiche, Maleducato. Frecciata di Massimo Giletti alla Rai sulla chiusura di Lo stato delle cose, risposta piccata dell'aziendaChiusura del programma Lo Stato delle Cose, tensioni tra Massimo Giletti e la Rai: l'azienda risponde alle illazioni del giornalista ... virgilio.it Massimo Giletti critica la Rai, tensione sulla cancellazione del programmaNuova frattura tra Massimo Giletti e Rai sul futuro di Lo Stato delle Cose Nuova tensione tra Massimo Giletti e la Rai dopo la puntata del 6 aprile di ... assodigitale.it Massimo Giletti torna a far parlare di sé, e lo fa con uno stile che da sempre lo contraddistingue: diretto, tagliente e senza troppi giri di parole. Al centro della polemica, questa volta, c’è la presunta chiusura anticipata del programma Lo Stato delle Cose, una de - facebook.com facebook Meloni, Delmastro e “l’immediatamente” secondo Massimo Giletti x.com