A Teramo, un automobilista ha attraversato il casello autostradale pagando 3,10 euro di pedaggio, ma mancavano 10 centesimi. La sbarra si è sollevata e lui è passato, nonostante l'importo non fosse del tutto saldato. La vicenda è rimasta sotto osservazione per circa un anno.

Gli mancavano 10 centesimi per pagare il pedaggio autostradale. Un anno e mezzo dopo arriva il conto con una cartella esattoriale di 3,10 euro. E' accaduto a un automobilista del Teramano, un pensionato di Castelnuovo Vomano, che si è trovato senza moneta al casello autostradale in uscita di Atri-Pineto (Teramo). A raccontare la vicenda il quotidiano abruzzese Il Centro.,, Il 27 dicembre del 2024, come riferisce Il Centro, il pensionato era entrato al casello autostradale di Città Sant’Angelo (Pescara), uscendo pochi chilometri dopo a quello di Atri-Pineto. Ma, al momento del pagamento in contanti del pedaggio l'anziano si è accorto di non avere 10 centesimi per pagare l'intero importo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Teramo, al casello autostradale gli mancano 10 centesimi per il pedaggio: cartella da 3,10 euro

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