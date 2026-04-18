Marito e moglie fermati al casello autostradale con 10 chili di cocaina

Un'operazione antidroga condotta dagli agenti della squadra mobile di Padova ha portato all'arresto di un uomo e di una donna al casello autostradale. Durante i controlli, sono stati trovati circa 10 chili di cocaina nascosti a bordo del veicolo. La vicenda è stata coordinata dal vicequestore Immacolata Benvenuto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due sono stati portati in cella.

Importante operazione antidroga messa a segno dagli investigatori della squadra mobile di Padova, coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto. Giovedì 16 aprile i poliziotti hanno arrestato un 36enne marocchino e la sua compagna convivente, un 37enne di origine romena, che nascondevano in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Genitori di tre minorenni fermati al casello autostradale con 10 chili di cocainaImportante operazione antidroga messa a segno dagli investigatori della Squadra Mobile di Padova coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto. Leggi anche: Corrieri fermati al casello autostradale con dieci panetti di hashish Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Bisceglie, uomo lancia la moglie dal balcone e poi si butta: morti; Blitz antidroga: arrestata coppia di pusher; Ladri in casa messi in fuga, marito e moglie li seguono in auto per 20 chilometri: Non abbiamo mai perso di vista il furgone; Lancia la moglie dal balcone, poi si butta nel vuoto anche lui: morti entrambi. Si stavano separando. Marito e moglie aggrediti in casa, da un rapinatore, rapinatore incastrato dopo sette anni dal suo cappellino: dentro c'erano tracce di DnaUn'indagine per rapina aggravata, rimasta ferma per sette anni, si è conclusa in queste ore grazie ai progressi della genetica forense. Il caso riguarda un'aggressione avvenuta a Rimini all'interno di ... leggo.it Pedicure, quell'eterna dimenticata. Il marito di Selena Gomez e la Principessa del Galles si sono fatti fotografare con piedi non esattamente in ordine. Dall'altro lato c'è chi, come l'attore Macaulay Culkin, indossa lo smalto (rosso!) x.com Era il lontano 12 dicembre del 2001 quando uscì di casa dicendo che andava a fare compere natalizie Quel giorno però non ritornò a casa sparendo improvvisamente nel nulla e gettando nello sconforto marito e figli di 19, 14 e 7 anni che per anni non hanno facebook