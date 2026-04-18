Marito e moglie fermati al casello autostradale con 10 chili di cocaina

Da veneziatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione antidroga condotta dagli agenti della squadra mobile di Padova ha portato all'arresto di un uomo e di una donna al casello autostradale. Durante i controlli, sono stati trovati circa 10 chili di cocaina nascosti a bordo del veicolo. La vicenda è stata coordinata dal vicequestore Immacolata Benvenuto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due sono stati portati in cella.

Importante operazione antidroga messa a segno dagli investigatori della squadra mobile di Padova, coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto. Giovedì 16 aprile i poliziotti hanno arrestato un 36enne marocchino e la sua compagna convivente, un 37enne di origine romena, che nascondevano in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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