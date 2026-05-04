Tentato suicidio in metro macchinista frena in tempo | sospesa per mezz' ora una tratta della rossa

Lunedì mattina, lungo i binari della metro rossa, si è verificato un tentato suicidio che ha causato la sospensione temporanea di una tratta tra Pagano e Cairoli. La macchinista è riuscita a frenare in tempo, evitando il peggio. La tratta è rimasta ferma per circa mezz'ora, con i treni sostituiti da autobus, mentre le operazioni di verifica e gestione della situazione sono proseguite.

Tentato suicidio lunedì mattina lungo i binari della metro rossa con un tratto della M1 che è rimasto momentaneamente sospeso, tra Pagano e Cairoli, con i treni sostituiti da autobus.E' accaduto all'altezza della stazione di Cadorna dove, come ricostruito da Atm, intorno alle 8.30 una persona ha.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Sofia Goggia si laurea in Scienze Politiche: “Saper ottimizzare il tempo è imprescindibile, basta studiare una mezz’ora al giorno”Tra gli applausi per Federica Brignone, eletta atleta dell'anno, e i saluti commossi a Dorothea Wierer e Federico Pellegrino, la festa di fine... È stata sospesa la circolazione su un tratto di metro M1 (la “Rossa”)È stato chiuso a causa di un problema a un treno il tratto della metropolitana M1 (la “Rossa”) tra Pagano e Qt8.