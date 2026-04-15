Sofia Goggia si laurea in Scienze Politiche | Saper ottimizzare il tempo è imprescindibile basta studiare una mezz’ora al giorno

Sofia Goggia ha conseguito la laurea in Scienze Politiche, sottolineando come la gestione efficace del tempo sia fondamentale, anche con soli trenta minuti di studio quotidiano. Durante l’evento, sono stati premiati i successi di Federica Brignone, riconosciuta come atleta dell’anno, e sono stati rivolti saluti a Dorothea, tra momenti di commozione e applausi. La cerimonia ha celebrato anche altre figure e risultati sportivi recenti.

Tra gli applausi per Federica Brignone, eletta atleta dell'anno, e i saluti commossi a Dorothea Wierer e Federico Pellegrino, la festa di fine stagione della Federazione Italiana Sport Invernali ha regalato un'altra immagine destinata a rimanere negli annali: quella di Sofia Goggia in veste di "laureata". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Sofia Goggia si laurea in Scienze politiche con una tesi sulla storia delle OlimpiadiUn nuovo importante traguardo per Sofia Goggia, questa volta lontano dalle piste da sci. Sofia Goggia, campionessa e dottoressa: laurea in Scienze Politiche con una tesi sulle OlimpiadiBergamo, 10 aprile 2026 – La campionessa di sci alpino Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sofia Goggia: Senza laurea sarei stata la pecora nera della famiglia. Durante gli infortuni davo il doppio degli esami; Sci: Sofia Goggia si laurea in scienze politiche alla Luiss; Sofia Goggia si è laureata, la sua tesi speciale sulle Olimpiadi; Sofia Goggia: Tra la laurea, la medaglia olimpica e la Coppa di superG, una stagione da lode. Sofia Goggia si laurea: Rischiavo di essere la pecora nera della famiglia. La tesi? Sulle OlimpiadiDopo il bronzo olimpico e la Coppa di Super-G, l'azzurra chiude la stagione con la laurea alla Luiss in Scienze politiche. A marzo ha consegnato la tesi su propaganda e soft power nella storia dei Gio ... gazzetta.it Sofia Goggia: «Senza laurea sarei stata la pecora nera della famiglia. Durante gli infortuni davo il doppio degli esami»Sofia Goggia campionessa e dottoressa in Scienze Politiche: «A volte mi bastava mezz'ora al giorno per studiare, una lezione anche per lo sport: adesso ho imparato a gestire il mio tempo» ... corriere.it Per Sofia Goggia l’ultimo anno è stato lungo e impegnativo, sia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sia per il suo percorso di studi accademico. Ha raccontato in un'intervista a Repubblica: “Mentre Vonn urlava dal dolore alle Olimpiadi, ripetevo le tabel - facebook.com facebook Sofia Goggia: “Tra la laurea, la medaglia olimpica e la Coppa di superG, una stagione da lode” x.com