È stata sospesa la circolazione su un tratto di metro M1 la Rossa

La circolazione sulla metro M1, nota come la linea Rossa, è stata temporaneamente sospesa tra le stazioni Pagano e Qt8 a causa di un guasto a un treno. La chiusura riguarda un tratto di circa qualche chilometro, rendendo necessario l’uso di percorsi alternativi per i passeggeri coinvolti. La società di trasporto ha ancora da fornire dettagli sulle cause del problema e sui tempi di ripristino.

È stato chiuso a causa di un problema a un treno il tratto della metropolitana M1 (la “Rossa”) tra Pagano e Qt8. È successo nella mattinata di martedì 28 aprile, poco dopo le 9.30. Sul tratto è stato istituito un servizio navetta, i bus “arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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