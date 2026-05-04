Questa mattina, intorno alle 8:30, una persona ha raggiunto i binari della metro Cadorna a Milano, tentando di togliersi la vita. La frenata di un convoglio della linea M1 ha causato feriti e contusi tra i passeggeri. Il tratto tra le stazioni è stato sospeso per circa trenta minuti per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche. Un video mostra la scena prima dell'interruzione del servizio.

L'episodio è avvenuto questa mattina attorno alle 8:30 quando una persona ha tentato il suicidio raggiungendo la sede dei binari Tentato suicidio a Milano nella stazione della metro Cadorna. Un tratto della M1 tra Pagano e Cairoli è rimasto sospeso per circa mezz'ora, con i treni sostituti da.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tentato suicidio in metro a Milano Cadorna, sospeso per mezz'ora tratto della M1, feriti e contusi dopo frenata - VIDEO

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