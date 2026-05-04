A Milano, un convoglio della metropolitana rossa M1 ha effettuato una frenata di emergenza per evitare di investire una persona sui binari. L'episodio ha causato diversi feriti e contusi tra i passeggeri a bordo del treno. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e gestire la situazione. La circolazione della linea è stata temporaneamente interrotta.

Una frenata di emergenza per evitare di travolgere una persona che era sui binari ha provocato diversi feriti e contusi tra i passeggeri di un convoglio della metropolitana rossa M1 a Milano. L’incidente è avvenuto alle 8.40 nella stazione di Cadorna. La persona si era gettata sui binari all’arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e si è salvata. Subito sul posto oltre al 118, che ha prestato soccorso ai vari feriti e contusi e che è giunto con cinque ambulanze e l’automedica, sono giunte anche Polizia Locale e Polmetro. La circolazione della linea 1 è stata sospesa tra le fermate di Pagano e Cairoli in entrambe le direzioni e non è stato possibile cambiare a Cadorna tra la linea verde M2 e la M1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, frenata di emergenza di un convoglio della metro per evitare un suicidio: diversi feriti e contusi

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