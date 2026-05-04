Questa mattina a Milano, un treno della metropolitana M1 si è fermato bruscamente mentre si avvicinava alla stazione di Cadorna. La frenata improvvisa ha causato il ferimento di alcune persone che si trovavano a bordo o nelle vicinanze, con alcuni che hanno riportato contusioni. La linea rossa è stata momentaneamente chiusa tra le fermate di Pagano e Cairoli per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Milano, 4 maggio 2026 – Attimi di terrore questa mattina su un convoglio della metropolitana M1 di Milano che stava avvicinandosi alla fermata di Cadorna. Erano le 8.40 quando il convoglio della linea rossa ha dovuto frenare all’improvviso, manovra che ha causato parecchi contusi tra i passeggeri. Atm ha fatto sapere che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente nel tentativo di togliersi la vita, e che si è salvata. L’allarme . Subito è scattato l’allarme al 118, che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, e che è giunto con cinque ambulanze e l'automedica, sono giunte anche Polizia Locale e Polmetro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frenata improvvisa della metro M1: feriti e contusi alla stazione Cadorna. Chiusa la rossa tra Pagano e Cairoli

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