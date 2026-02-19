Roma Cornelia | Aggressione per un debito 32enne arrestato per tentata rapina Indagini in corso

A Cornelia, a Roma, un uomo di 32 anni ha aggredito un connazionale bangalese per un debito non saldato. La lite si è trasformata in una tentata rapina, con il sospetto che l’aggressore volesse ottenere soldi con la forza. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato l’uomo, che ora si trova in custodia. Le indagini seguono il filo del debito insoluto e delle minacce cresciute nel tempo. La vicenda ha provocato preoccupazione tra i residenti del quartiere.

Cornelia, un Debito Sfuggito di Mano: Aggressione e Tensione nel Quartiere Romano. Un uomo di 32 anni è stato arrestato ieri sera a Roma, nel quartiere Cornelia, per aver aggredito un connazionale bangalese. L'aggressione, scatenata da una disputa legata a un debito, è avvenuta in prossimità della fermata della metro A Cornelia e ha destato allarme tra i passanti. L'intervento tempestivo di una pattuglia della polizia di Stato ha permesso di bloccare l'aggressore e di evitare conseguenze più gravi per la vittima. Dinamica dell'Aggressione: Un Debito al Centro della Tensione. La serata si è trasformata in un episodio di violenza urbana intorno alle 23:08 di ieri, 18 febbraio 2026.

