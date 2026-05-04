‘Tentarmi è vanità’ presentazione del romanzo di Filippo Annunziata

Mercoledì 6 alle 17.30 si terrà a Casa Giorgio Cini a Ferrara la presentazione del romanzo ‘Tentarmi è vanità’ scritto da Filippo Annunziata. L’evento fa parte degli appuntamenti culturali organizzati da Ferrara Cambia. Filippo Annunziata è un autore con un solido background accademico e culturale e presenterà la sua ultima opera durante l’incontro.

Proseguono gli appuntamenti culturali di Ferrara Cambia. Mercoledì 6 alle 17.30, a Casa Giorgio Cini a Ferrara, si terrà la presentazione del romanzo ‘Tentarmi è vanità’ di Filippo Annunziata, autore di grande spessore accademico e culturale. Professore ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Sora, presentazione del romanzo "Latte" di Marina ZucchelliTutto pronto per la presentazione del romanzo edito dalla Rizzoli "Latte" di Marina Zucchelli, autrice televisiva e documentarista per Rai3,... A Milano la presentazione del romanzo di Melanie FrancescaA Milano la presentazione del romanzo di Melanie Francesca Presentato a Milano il libro di Melanie Francesca, un’opera che fonde filosofia,...