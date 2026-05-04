Tenta di gettarsi sotto alla metro a Cadorna | frenata secca del treno diversi passeggeri feriti

Questa mattina a Milano, una persona ha tentato di gettarsi sotto un treno alla stazione di Cadorna. Il convoglio ha effettuato una frenata improvvisa per evitare l'impatto, causando il ferimento di alcuni passeggeri presenti a bordo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze. La persona coinvolta è stata successivamente soccorsa dai sanitari.