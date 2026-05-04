Tenta di gettarsi sotto alla metro a Cadorna | frenata secca del treno diversi passeggeri feriti
Questa mattina a Milano, una persona ha tentato di gettarsi sotto un treno alla stazione di Cadorna. Il convoglio ha effettuato una frenata improvvisa per evitare l'impatto, causando il ferimento di alcuni passeggeri presenti a bordo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze. La persona coinvolta è stata successivamente soccorsa dai sanitari.
Una persona questa mattina avrebbe tentato di gettarsi sotto la metro a Milano Cadorna. Per evitare l'impatto il treno ha dovuto frenare bruscamente e il forte contraccolpo ha causato diversi feriti tra i passeggeri a bordo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Frenata improvvisa della metro M1: feriti e contusi alla stazione Cadorna. Chiusa la rossa tra Pagano e CairoliMilano, 4 maggio 2026 – Attimi di terrore questa mattina su un convoglio della metropolitana M1 di Milano che stava avvicinandosi alla fermata di...
Svizzera, valanga travolge un treno in corsa: diversi feriti e una trentina di passeggeri evacuati (video)Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera, a causa di una valanga.