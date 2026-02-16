Svizzera valanga travolge un treno in corsa | diversi feriti e una trentina di passeggeri evacuati video
Una valanga ha travolto un treno in corsa tra Goppenstein e Briga, nel canton Vallese, causando il deragliamento e diversi feriti. La massa di neve ha rotto le finestre e bloccato i passeggeri all’interno, portando all’evacuazione di circa trenta persone. Le squadre di soccorso sono intervenute subito dopo l’incidente, portando ai primi soccorsi e al trasporto dei feriti.
Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera, a causa di una valanga. Tra gli ottanta passeggeri, diverse persone sarebbero rimaste ferite. A riportare la notizia è stata Rts, spiegando che la linea è attualmente chiusa. L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Goppenstein verso le 7 di questa mattina, come ha spiegato la polizia cantonale su X. «L’intervento dei soccorsi è attualmente in corso», hanno aggiunto gli agenti, per poi annunciare che solo in seguito verranno resi noti ulteriori dettagli. Secondo gli agenti valdesi, al momento, sono state evacuate dal treno una trentina di persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
