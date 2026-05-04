Tennistavolo Mondiali di Londra | l’Italia maschile esce a testa alta Croazia batte gli azzurri 3-2 ai sedicesimi

Ai Mondiali di tennistavolo a Londra, la squadra maschile italiana è stata eliminata ai sedicesimi di finale con un punteggio di 3-2 contro la Croazia. Oyebode ha rimontato Pucar e mantenuto in corsa gli azzurri, mentre Gacina nel singolare decisivo ha battuto Mutti, portando i croati avanti. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari nel set decisivo, dopo un incontro combattuto.

Oyebode ribalta Pucar e tiene vivi gli azzurri, ma Gacina nel singolare decisivo fa valere l’esperienza su Mutti. Il 15enne Faso protagonista con una prestazione da applausi. Nannoni: «Crescita evidente, presto vinceremo queste partite». Esce di scena tra gli applausi la nazionale maschile italiana di tennistavolo ai Mondiali a squadre di Londra 2026. Gli azzurri del coach Lorenzo Nannoni cedono ai sedicesimi di finale alla Croazia per 3-2, ma lo fanno dopo una prestazione di grande carattere che ha tenuto sul filo i favoriti balcanici per tutta la durata dell’incontro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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