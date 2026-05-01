Tennistavolo l’Italia maschile supera l’Argentina ed accede ai sedicesimi dei Mondiali a squadre

Nella Copper Box Arena di Londra, durante i Mondiali a squadre di tennistavolo 2026, la squadra maschile italiana ha battuto l’Argentina con un punteggio di 3-0 nel match preliminare. Questa vittoria permette all’Italia di avanzare ai sedicesimi di finale della competizione. La sfida si è conclusa con un risultato netto, consolidando la qualificazione della squadra azzurra alla fase successiva del torneo.

Torneo maschile – Turno preliminareItalia-Argentina 3-0John Oyebode-Santiago Lorenzo 3-0 (12-10 11-7 11-4)Matteo Mutti-Horacio Cifuentes 3-2 (11-5 2-11 11-9 5-11 14-12)Danilo Faso-Francisco Sanchi 3-0 (14-12 11-2 11-4) Lando Norris riporta la McLaren in pole nella Sprint Qualifying di Miami. Bene Antonelli, la Ferrari non brilla Lando Norris sfrutta il potenziale della nuova McLaren aggiornata e piazza la zampata del campione del mondo in carica, imponendosi. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.🔗 Leggi su Oasport.it

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