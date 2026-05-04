La prima giornata della fase a eliminazione diretta dei Mondiali a squadre di tennistavolo 2026 si è conclusa presso la OVO Arena Wembley di Londra. Le squadre maschili di Giappone e Francia hanno ottenuto vittorie senza smentite, mentre le rappresentative femminili dell’Asia si sono imposte sui rispettivi avversari. L’Italia ha invece concluso il torneo anzitempo, uscendo dalla competizione.

La prima giornata della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo si è ufficialmente conclusa alla OVO Arena Wembley di Londra. I primi sedicesimi di finale, tanto al maschile quanto al femminile, hanno espresso i loro verdetti tanto al maschile quanto al femminile. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Mondiali a squadre maschili L’Italia lotta in maniera incredibile contro la Croazia, ma alla fine deve cedere ai balcanici 3-2. Promozione agli ottavi di finale per Hong Kong, che batte 3-0 la Corea del Nord, Kazakistan (3-1 alla Spagna) e Giappone (3-1 al Belgio), che si affronteranno nella Top 16. Oltre a queste avanzano anche la Romania, capace di spuntarla 3-2 nell’incrocio con la Polonia, l’Inghilterra, 3-1 alla Moldova, e la Francia, 3-0 in scioltezza agli USA.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo: Giappone e Francia non sbagliano al maschile, Asia dominante al femminile. Italia out

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