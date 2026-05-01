Tennistavolo l’Italia maschile supera la Malesia ed accede al turno preliminare dei Mondiali a squadre

Gli uomini della nazionale di tennistavolo italiana hanno ottenuto la qualificazione al turno preliminare dei Mondiali a squadre 2026, disputando la loro ultima partita del Gruppo 13 alla Copper Box Arena di Londra. Nella sfida contro la Malesia, hanno vinto con il punteggio di 3-1, chiudendo così il girone con un risultato positivo. Con questa vittoria, l’Italia si è assicurata l’accesso alla fase successiva della competizione mondiale.

Importante successo, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, per l’Italia maschile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel terzo ed ultimo incontro del Gruppo 13, infatti, gli azzurri superano la Malesia, imponendosi per 3-1. L’Italia tornerà in campo alle ore 18.00 italiane di oggi per il turno preliminare d’accesso ai sedicesimi (avversario da definire, il sorteggio si terrà al termine dei match femminili). Il tie odierno si apre con il successo di Matteo Mutti su Wong Qi Shen per 3-0 (11-6 12-10 11-6), poi gli azzurri allungano con l’affermazione di John Oyebode su Choong Javen per 3-0 (11-6 11-6 11-2). Nel terzo incontro Tommaso Giovannetti cede a Hong Yu Tey per 0-3 (8-11 5-11 7-11), ma a chiudere i conti è John Oyebode, che supera Wong Qi Shen per 3-0 (11-5 13-11 11-9).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo, l’Italia maschile supera la Malesia ed accede al turno preliminare dei Mondiali a squadre Notizie correlate Tennistavolo, l’Italia femminile supera la Turchia all’esordio dei Mondiali a squadreInizia del migliore dei modi, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, il cammino dell’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di... Tennistavolo, l’Italia maschile cede nettamente all’Austria ai Mondiali a squadreAlla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l’Italia maschile incappa nella prima sconfitta ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mondiali a squadre di tennistavolo 2026: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming | Ping Pong; Tennistavolo, l’Italia maschile vince senza giocare ai Mondiali a squadre. Successo dell’Austria nello stesso girone; Via ai Mondiali di tennistavolo, 100 anni dopo a Londra è boom: 64 nazioni al via; Nell’Under 15 maschile festeggia l’oro il Tennistavolo Cascina. Tennistavolo, l’Italia maschile supera la Malesia ed accede al turno preliminare dei Mondiali a squadreImportante successo, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, per l'Italia maschile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel terzo ed ... oasport.it Tennistavolo, l’Italia maschile cede nettamente all’Austria ai Mondiali a squadreAlla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l'Italia maschile incappa nella prima sconfitta ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel secondo ... oasport.it Seconda vittoria, in altrettante partite per la nostra Nazionale femminile ai Mondiali a Squadre di Tennistavolo. Le nostre Azzurre non sbagliano un colpo e alla Copper Box Arena di Londra, rifilano un netto 3 a 0 anche alla Croazia. Gaia Monfardini, Giorgia Pi - facebook.com facebook