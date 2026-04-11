Tennistavolo | la Teco Cortemaggiore trionfa con il 36° oro tricolore

Nel torneo nazionale di tennistavolo, la squadra della Teco Cortemaggiore ha conquistato il suo 36° titolo tricolore. La competizione si è svolta a Salsomaggiore e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. La vittoria rappresenta un nuovo record per il club, che continua a distinguersi nel panorama italiano di questa disciplina.

Il tennistavolo della Teco Cortemaggiore segna un nuovo traguardo nel nazionale. A Salsomaggiore, Rocco Conciauro ha conquistato l’oro nel doppio maschile Master 40, aggiungendo il 36esimo titolo tricolore alla bacheca del club magiostrino grazie alla collaborazione con il partner di coppia Nicola Di Fiore, proveniente dal Tennistavolo Lucca. La coppia è riuscita a superare in finale l’accoppiata composta da Roberto Negro di Bonacossa Milano e Claudio Maccabiani di Montichiari. L’ascesa dei talenti locali tra medaglie e selezioni regionali. La competizione disputata a Salsomaggiore ha regalato soddisfazioni anche nelle categorie femminili e giovanili, confermando la vitalità della scuola di Cortemaggiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennistavolo: la Teco Cortemaggiore trionfa con il 36° oro tricolore La Pallamano Trieste trionfa a Bressanone (33 - 36): la cura Lisica funzionaDopo l'esordio del nuovo allenatore la squadra ha interrotto il digiuno di vittorie con una vittoria contro il Bressanone (33-36) L'esordio di Boris... Ancona: Libertas Lamezia trionfa con oro e argentoAl Palaindoor di Ancona, gli atleti della Libertas Atletica Lamezia hanno ottenuto risultati di rilievo ai Campionati italiani Master, superando le... Temi più discussi: Trecento pongisti a Cortemaggiore al Torneo nazionale Open-Over; Trecento pongisti da mezza Italia a Cortemaggiore per il torneo nazionale di Pasqua; Tennistavolo, titolo italiano per Conciauro (Teco) nel doppio over 40. Tennistavolo, titolo italiano per Conciauro (Teco) nel doppio over 40Un nuovo titolo tricolore nel tennistavolo (il 36esimo) per la Teco Cortemaggiore: a conquistarlo Rocco Conciauro, oro nel doppio maschile Master 40 in ... piacenzasera.it Tennistavolo, Cortemaggiore a due facce: sconfitta in B1, vittoria in B2Penultima giornata di campionato a due facce per la Teco Cortemaggiore: in B1 sconfitta contro il già retrocesso Mondovì, in B2 bella vittoria a Brescia. piacenzasera.it Libertà ieri ha dedicato un articolo al nostro intervento all’Istituto Agrario Marcora di Cortemaggiore, focalizzato sulla filiera del pomodoro da industria. Un momento di confronto concreto con gli studenti, in cui abbiamo affrontato sia l’evoluzione del settore negl - facebook.com facebook