Durante la cerimonia di sorteggio a Piazza del Popolo, sono stati stabiliti i tabelloni principali degli Internazionali BNL d’Italia 2026, che si terranno dal 5 al 17 maggio sul campo in terra rossa del Foro Italico. Tra le possibili sfide più attese ci sono un derby tra due italiani, rispettivamente uno tra i primi favoriti del torneo. La manifestazione si prepara ad accogliere numerosi appassionati di tennis.

La terra rossa del Foro Italico è pronta a decretare i suoi nuovi sovrani. Con la cerimonia del sorteggio svoltasi nella cornice di Piazza del Popolo, sono stati definiti i tabelloni principali degli Internazionali BNL d’Italia 2026, in programma dal 5 al 17 maggio. In un’edizione orfana dell’infortunato Carlos Alcaraz, l’attenzione è tutta per Jannik Sinner, testa di serie numero uno e fresco dominatore di Madrid, che inizierà la sua settantesima settimana in vetta al ranking mondiale affrontando al secondo turno il vincente tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. L’urna romana ha subito regalato una suggestione elettrizzante per il pubblico di casa: un potenziale derby stellare al terzo turno tra Sinner e Matteo Berrettini.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Internazionali Roma 2026: Sinner-Berrettini possibile derby

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