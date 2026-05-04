Tennis il team maschile del TC Padova guadagna il pass per le Finals nazionali di Serie B2

Il team maschile del Tennis Club Padova ha ottenuto il pass per le Finals nazionali di Serie B2 dopo una finale che si è conclusa con una vittoria al limite. La squadra si è imposta in un match combattuto, assicurandosi così la possibilità di partecipare alla fase successiva del campionato. La vittoria permette al team di accedere alla fase finale del torneo, che si svolgerà a livello nazionale.

Il Team maschile del Tennis Club Padova con una finale thriller ha conquistato l’accesso al draw nazionale per la promozione alla B2. Dopo il minuto di silenzio osservato in tutte le competizioni sportive, in memoria della scomparsa di Alex Zanardi, a San Bonifacio in Via Villabella, presso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Il Derby nella B2 di tennis femminile è tutto a vantaggio del Tc Padova che con 4/0 vince col PlebiscitoLa seconda giornata del campionato della serie B che vede le uniche due squadre patavine impegnate in campo nella serie nazionale nella divisione... La 1^ giornata della serie B2 delle due squadre femminili patavine Vince in casa il Plebiscito pari il Tc PadovaLa prima giornata del campionato della serie B che vede le uniche due squadre patavine impegnate in campo nella serie nazionale nel la divisione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mondiali a squadre di tennistavolo 2026: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming | Ping Pong; Tennis B2 maschile, il Tc Moneta conquista il derby; Padel: esordio assoluto del team del TC Viserba nel campionato di D maschile; Il Circolo Tennis Taglio di Po debutta con una vittoria nel campionato a squadre maschile FITP di padel. Tennis, il team maschile del TC Padova guadagna il pass per le Finals nazionali di Serie B2La canottieri maschile nei play out se la dovrà vedere con il Tc Venezia domenica 10 maggio. Mercoledì 6 maggio playoff per il team femminile della Canottieri giocherà alle 14.30 con il Bassano. La vi ... padovaoggi.it Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschileA piazza del Popolo è stato svelato il percorso di Jannik Sinner e degli altri campioni del tennis mondiale impegnati al Foro Italico. Occhi pure sul singolare femminile ... romatoday.it Tanti italiani saranno impegnati a Roma, sia nel tabellone maschile che femminile #Tennis #IBI2026 x.com JANNIK A ROMA 8 Masters 1000 conquistati, adesso ne manca soltanto 1 Ecco il percorso potenziale del N.1 del mondo agli Internazionali BNL d’Italia Sarà Jannik Sinner il Re di Roma #Tennis #Sinner #IBI26 #WeAreTennis - facebook.com facebook