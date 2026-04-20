La 1^ giornata della serie B2 delle due squadre femminili patavine Vince in casa il Plebiscito pari il Tc Padova

Nella prima giornata del campionato di serie B2 femminile, le due squadre patavine hanno disputato le loro partite. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria, mentre l’altra ha concluso il match in parità. La giornata si è svolta senza incidenti e ha segnato l’inizio della stagione per entrambe le formazioni, che si preparano ora alle prossime sfide del campionato.