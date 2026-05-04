A Roma si svolgono eventi di tennis che coinvolgono proiezioni di videomapping sulla Fontana di Trevi e incontri con campioni del settore. Le luci vengono proiettate sulla fontana, creando effetti visivi suggestivi. Inoltre, sono previste sessioni di meet-and-greet con i tennisti presso alcuni hotel della città, offrendo ai fan l’opportunità di incontrarli di persona.

? Cosa scoprirai Dove potrai vedere le proiezioni luminose sulla Fontana di Trevi?. Chi incontrerai per un meet-and-greet esclusivo negli hotel romani?. Come cambierà il volto di Piazza del Popolo durante il torneo?. Quale ricetta speciale hanno creato gli chef per i fan di Sinner?.? In Breve Videomapping a Fontana di Trevi ogni sera dalle 21:00 alle 24:00 fino al 10 maggio.. Allenamenti gratuiti e Urban Tennis in Piazza del Popolo con partecipazione di diversi campioni.. Menu tematici all'Hotel d'Inghilterra e pizza dedicata a Sinner da Seu Pizza.. Installazione artistica di Claudia Locurcio e evento Serve the Night il 4 maggio.. Il 4 maggio 2026 la Capitale trasforma il tennis in un fenomeno urbano che coinvolge piazze storiche, hotel di lusso e installazioni digitali per celebrare gli Internazionali BNL d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis a Roma: tra videomapping a Trevi e campioni in Piazza del Popolo

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