Tennis a Roma | il campo in Piazza del Popolo sfida il Foro Italico
Oggi Piazza del Popolo si trasforma in un campo da tennis temporaneo, dove si svolgono le pre qualificazioni dell'83ª edizione degli Internazionali d’Italia. Le gare attirano alcuni giocatori in cerca di un posto nel tabellone principale, mentre il pubblico si raduna per seguire l’evento nel cuore della città. La manifestazione si svolge in parallelo al torneo ufficiale che si tiene nei campi del Foro Italico.
? Cosa sapere Piazza del Popolo ospita oggi le pre qualificazioni dell'83esima edizione degli Internazionali d'Italia.. Il campo urbano ospiterà anche i tornei giovanili e le competizioni Wheelchair.. Piazza del Popolo ospita oggi, martedì 28 aprile, l’inaugurazione del campo da tennis destinato all’83esima edizione degli Internazionali d’Italia, portando i campioni del circuito direttamente nel cuore di Roma. Il prestigioso torneo della Capitale parte ufficialmente con una scommessa logistica e comunicativa senza precedenti. Il campo allestito nella storica piazza non servirà solo per le pre qualificazioni, ma diventerà il palcoscenico dove i grandi nomi del tennis mondiale si esibiranno durante gli allenamenti o disputeranno match decisivi per i turni preliminari.🔗 Leggi su Ameve.eu
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