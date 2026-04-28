Internazionali d' Italia 2026 inaugurato il campo di tennis a piazza del Popolo

Oggi, martedì 28 aprile, ha avuto luogo la cerimonia di apertura dell’83esima edizione degli Internazionali d’Italia. È stato inaugurato il nuovo campo di tennis situato in piazza del Popolo, in presenza di rappresentanti e partecipanti. La giornata ha visto anche l’allestimento delle strutture e l’inizio delle prime partite ufficiali, segnando così l’avvio di una delle tappe più attese del calendario tennistico nazionale.

Oggi martedì 28 aprile è il giorno che segna l’inizio dell’83esima edizione degli Internazionali d’Italia. Ad inaugurare il prestigioso torneo nella Capitale il campo da tennis a piazza del Popolo che come in passato sarà teatro di esibizioni e allenamenti da parte dei big del tennis mondiale.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Internazionali Roma 2026, allestito campo regolamentare in piazza del PopoloAria di grande tennis nella capitale, che si prepara agli Internazionali di Roma 2026 al Foro Italico. Internazionali BNL d’Italia 2026: Roma si prepara alla sua ottantatreesima festa del tennisDal 28 aprile al 17 maggio il Foro Italico torna al centro del mondo: un torneo più grande, una città che si trasforma in capitale del tennis, con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: aperte le candidature per il programma Volontari; Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico; Prequali IBI 2026, ecco la classifica a punti definitiva; Internazionali di Roma 2026: il calendario, il tabellone, il programma e dove vederlo in TV. Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026: svelati tutti i tabelloni di singolare e doppioSono stati rivelati poche decine di minuti fa tutti i tabelloni che riguardano le prequalificazioni agli Internazionali d'Italia 2026. Al termine di un ... oasport.it Tutto quello da sapere sugli Internazionali BNL d’Italia 2026 a RomaTutto quello che serve per vivere gli Internazionali BNL d’Italia 2026: dal calendario al Foro Italico, con consigli su biglietti e protagonisti come Jannik Sinner ... viaggiamo.it Le tensioni internazionali tra Russia e Ucraina hanno raggiunto il Friuli e, più precisamente, un cantiere edile per la costruzione della nuova ala dell’ospedale di Udine. Un messaggio condiviso sulla chat di un gruppo di operai in cui si inneggiava al “maschio - facebook.com facebook È quella settimana lì Domani iniziano ufficialmente gli Internazionali BNL d’Italia 2026 x.com