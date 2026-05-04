Il Teatro delle Vittorie sarà venduto, con una cifra di circa 14 milioni di euro che dovrebbe essere spesa per altre attività. La Rai ha confermato questa decisione, nonostante gli appelli di alcuni artisti e conduttori. La vendita fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione immobiliare, che la società definisce strategico per il suo sviluppo futuro e non finalizzato alla dismissione degli immobili.

“Il piano immobiliare è parte integrante del piano industriale e serve non per dismettere immobili, ma per costruire il futuro della Rai. Che ha un patrimonio immobiliare da 750mila mq su tutto il territorio nazionale. L’età media è 40 anni. In termini di sostenibilità economica, ma anche di complessità gestionale rischia di non essere più coerente. A regime il Piano porterà risparmi per oltre 10 milioni l’anno”, dichiara Giampaolo Rossi in un’intervista al Sole 24 Ore. Nessun dietrofront, nessun rallentamento sulle scelte, nessuna valutazione aggiuntiva. Il “Teatro delle Vittorie”, luogo simbolo del servizio pubblico e degli show evento, sarà venduto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tenerlo significherebbe spendere 14 milioni”: il Teatro delle Vittorie sarà venduto, nessun dietrofront dalla Rai dopo gli appelli di Fiorello e Arbore

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«Una non vittoria significherebbe dire addio al sogno di rimanere in Serie A. » Stasera, alle 20. 45, il Pisa ospita il Lecce allo stadio Anconetani per una partita che potrebbe già chiudere i giochi salvezza per entrambe. Mancano solo quattro giornate al termine - facebook.com facebook