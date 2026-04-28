Fiorello grida Vittorie | Lo storico teatro Rai non deve essere venduto

Il cantante e conduttore ha alzato la voce in difesa del teatro Delle Vittorie, chiedendo che non venga venduto. L’appello è stato diffuso il 25 da un quotidiano, che ha riacceso le preoccupazioni sulla possibile cessione dello storico teatro della Rai. La richiesta è di evitare che venga svenduto o trasformato, mantenendo la destinazione culturale e artistica dell’edificio.

Degli Antoni Giù le mani dal teatro Delle Vittorie. L’allarme è scattato il 25, la sirena azionata dal Messaggero. La Rai avrebbe intenzione di dismettere la storica sede di tante leggendarie trasmissioni tv per ragioni di budget: la manutenzione, e soprattutto la necessaria ristrutturazione, costerebbero milioni di euro che la tv di Stato non si può più permettere. Ma non si tocca un monumento dell’immaginario collettivo italiano senza scatenare polemiche furibonde, quasi paragonabili alle attuali, bollenti questioni internazionali. A scendere in strada per primo è stato Fiorello – e non è una metafora. Ieri è sceso davvero in strada, davanti al teatro, insieme a Fabrizio Biggio, su sollecitazione di Renzo Arbore.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fiorello grida “Vittorie“: "Lo storico teatro Rai non deve essere venduto" Notizie correlate Leggi anche: Teatro delle Vittorie, Fiorello e mezzo Parlamento contro la vendita decisa dalla Rai. Floridia: “Ha ragione lo showman, va salvato” Il Teatro delle Vittorie in vendita: addio a un simbolo storico della RaiIl Teatro delle Vittorie, uno degli spazi televisivi più iconici della storia della televisione italiana, è ufficialmente finito sul mercato. Panoramica sull’argomento Si parla di: Fiorello grida Vittorie: Lo storico teatro Rai non deve essere venduto. Fiorello grida Vittorie: Lo storico teatro Rai non deve essere vendutoLo showman accoglie l’appello di Renzo Arbore e manifesta a Roma Cederlo è un crimine contro il mito dello spettacolo tv italiano. quotidiano.net Fiorello furioso: Vendere il Teatro delle Vittorie? Un crimine, parte la crociata contro la scelta della RaiLo showman si è recato davanti allo storico teatro per manifestare contro la decisione dei vertici di Viale Mazzini di venderlo perché considerato ‘datato’. libero.it