Teleriscaldamento partono i lavori sulla rotonda Orceoli-Bertini | le informazioni su deviazioni e sensi unici
Sono iniziati i lavori sulla rotonda Orceoli-Bertini per l’estensione del sistema di teleriscaldamento. Le operazioni comportano modifiche alla viabilità, con deviazioni e sensi unici temporanei in alcune zone della città. Le lavorazioni fanno parte di un progetto volto a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni, coinvolgendo diverse aree urbane nel centro abitato. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo futuro.
Proseguono in diverse zone della città i lavori per l’"Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì" che, grazie all'adozione di tecnologie all'avanguardia, contribuirà in modo significativo alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio cittadino, promuovendo un.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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