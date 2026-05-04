Teleriscaldamento partono i lavori sulla rotonda Orceoli-Bertini | le informazioni su deviazioni e sensi unici

Sono iniziati i lavori sulla rotonda Orceoli-Bertini per l’estensione del sistema di teleriscaldamento. Le operazioni comportano modifiche alla viabilità, con deviazioni e sensi unici temporanei in alcune zone della città. Le lavorazioni fanno parte di un progetto volto a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni, coinvolgendo diverse aree urbane nel centro abitato. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo futuro.