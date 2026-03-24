Una coppia di anziani uccisa nel proprio appartamento a Ramat Gan, crateri sui viali alberati di Tel Aviv, danni alle abitazioni attorno al mercato cittadino. Nelle scorse ore, l’Iran ha colpito la metropoli sul Mediterraneo con missili balistici dotati di testate a grappolo, bucando ancora una volta la contraerea israeliana. Teheran ha rivendicato apertamente l’attacco come vendetta per l’assassinio di Ali Larijani, capo della sicurezza nazionale iraniana. Ali Larijani (YouTube) Cosa sono le bombe a grappolo?. Le bombe a grappolo, tecnicamente chiamate munizioni a sub-munizioni o cluster munitions, sono ordigni progettati per disperdere decine, a volte centinaia, di bombe più piccole su un’ampia area. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bucato lo scudo di Israele, bombe a grappolo iraniane su Tel Aviv: ma non erano state messe al bando?

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